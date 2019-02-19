Цукерберг рассказал о будущем Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг заинтересован в использовании технологии блокчейн в работе социальной сети. Об этом он рассказал в ходе беседы с профессором Гарварда Джонатаном Зиттрейном.

В частности, по мнению Цукерберга, блокчейн может прийти на смену сервису Facebook Connect: он был запущен компанией в 2008 году и позволяет пользователям использовать логин и пароль от социальной сети для авторизации на других сайтах.

«Использование блокчейна, о котором я думал… впрочем, я еще не понял, как именно это сделать, связано с идентификацией пользователей и предоставлением доступа к вашей информации другим сервисам. То есть замена Facebook Connect чем-то поистине децентрализованным»,— заявил господин Цукерберг. Это позволило бы пользователям самим определять, с кем делиться своими персональными данными, и избегать посредников для хранения такой информации.

Впрочем, не все так просто. Во-первых, сам Марк Цукерберг вспомнил о случае с Cambridge Analytica, отметив, что тогда корпорация смогла отключить доступ недобросовестным разработчикам к личным данным пользователей. В случае с использованием блокчейна такой сценарий станет невозможным — вся ответственность за безопасность данных ляжет на самих пользователей. Во-вторых, децентрализованные базы данных в нынешнем виде требуют серьезных компьютерных мощностей, а в случае с Facebook это может стать непреодолимой технической преградой.