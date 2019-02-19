Министр обороны Грузии на переговорах с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял министра обороны Грузии Левана Изорию.

Как сообщает «Новости Армении», в ходе встречи Пашинян отметил важность укрепления и развития дружественных отношений двух стран в разных странах.

Он коснулся своей встречи с грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе в январе, отметив, что нынешняя дружественная, рабочая атмосфера наилучшим образом стимулирует расширение сотрудничества и выведет его на новый уровень.

Собеседники обменялись мнениями о вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности и мирного урегулирования конфликтов. Пашинян отметил важность обоюдного сбалансированного подхода в вопросе урегулирования региональных конфликтов. Изория отметил, что Грузия придает важность установлению дружественных отношений в регионе и поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликтов.