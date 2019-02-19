Решение о переходе на новую систему принято на основании подписанного главой государства постановления от 28 декабря 2018 года.

Сегодня, 21 февраля, начала действовать электронная система получения разрешения на строительство и эксплуатацию объектов, не требующих экспертизы. Как передает haqqin.az, на прошедшей в Four Seasons Hotel Baku презентации электронной системы руководитель аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев подчеркнул, что новые правила значительно упростили процедуру получения разрешения на строительство одно- и двухэтажных помещений бытового, торгового, социального и хозяйственного назначения.

Подать электронную заявку теперь можно через сайт Госкомитета по градостроительству и архитектуре - arxkom.gov.az. У заказчика будет возможность проследить весь процесс прохождения заявки и ознакомиться с ответами государственных структур. В случае каких-то недочетов в документах заказчику предоставляется список недостающих документов и 10 дней для их предоставления.

Для получения разрешений введен принцип «единого окна» в электронном формате. Заказчику достаточно отправить в электронном виде обращение и требуемые документы, и в течение 15 рабочих дней можно будет получить разрешение на строительство. А лицензию на эксплуатацию объекта можно будет получить не позднее, чем через 10 рабочих дней после подачи заявки.

При новой системе значительно уменьшится участие чиновников в процессе получения разрешений, сократятся время и расходы, потраченные на это физическими лицами и предприятиями. Предполагается, что новшество будет способствовать развитию строительной сферы.

Представитель Госкомитета по градостроительству и архитектуре уточнил также, что время на получение разрешений сокращено с 116 дней до 38, общее количество процедур с 18 до 7, а общие расходы предпринимателей уменьшатся, таким образом, с 6500 манатов до 1500.

Отвечая на вопросы haqqin.az Анар Гулиев отметил, что при подготовке электронной системы был тщательно изучен опыт государств – лидеров в рейтинге Doing Business Всемирного банка по благоприятности условий ведения бизнеса. Азербайджан в отчете ВБ за 2018 году указан в списке десяти самых реформирующихся стран мира, заняв 25-е место среди 190 стран, и лидирует среди государств СНГ. При составлении рейтинга новая система получения разрешения на строительство в Азербайджане еще не учитывалась, однако наверняка будет внесена в качестве плюсов экономики страны в рейтинг Doing Business в будущем, чем улучшит позиции страны.

Глава аппарата госкомитета подчеркнул, что проект новой системы был разработан азербайджанскими специалистами и является в каком-то роде уникальным.

«В нашей системе достигнут баланс между облегчением получения разрешения и обеспечением государственного контроля над строительством. За основу взят ключевой принцип соответствия градостроительным нормам и обеспечение безопасности как конструктивно, так и во время строительства. То есть мы, значительно облегчив процедуру для пользователей системы, обеспечили надежный государственный контроль. Очень важно, что фактор прямого общения чиновника и предпринимателя сведен к нулю. Кстати, работа правительства в целях сокращения бюрократических процедур будет продолжена во всех направлениях, в том числе и в сфере градостроительства», - сказал А.Гулиев.

В настоящее время, сообщил он, продолжается подготовка электронной системы упрощенного получения разрешений для строительных объектов, требующих проведения экспертизы. Это работа более сложная, так как связана с большим количеством ведомств и необходимостью оптимизации электронных систем. Тем не менее завершить ее предполагается уже в этом году.