В Иране задержаны организаторы теракта
Сотрудники службы безопасности Ирана задержали 8 подозреваемых в организации теракта, в результате которого погибли сотрудники Корпуса стражей исламской революции в провинции Систан и Белуджистан, передает Tasnim.
Глава департамента юстиции Систана и Белуджистана Эбрагим Хамиди заявил, что полиция и силы безопасности провинции уже арестовали 8 подозреваемых.
По словам чиновника, в числе арестованных женщина, которая была владелицей автомобиля, использовавшегося при террористической атаке.