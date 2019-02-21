Убийцы Орхана Джемаля могли прилететь из Донбасса

По мнению издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, который ведет свое расследование гибели в ЦАР троих российских журналистов, убийцы Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли прилететь в Центральноафриканскую республику из Донбасса и, совершив преступление, сразу же покинуть ее. Об этом он заявил в интервью RTVI.

Он допускает такой вариант событий, поскольку участие в операции россиян, находящихся в ЦАР по мандату ООН, могло привести к «скандалу».

По словам Верзилова, то, что в стране находятся граждане РФ — «общедоступная информация». «Организация объединенных наций выдала мандат на нахождение небольшой группировки там и на поставку оружия. Больше такого права ни у кого нет», — пояснил Верзилов.

Он считает, что с этой историей связаны структуры бизнесмена Евгения Пригожина. В то же время, подчеркнул он, находившиеся в ЦАР бойцы ЧВК Вагнер, которую СМИ связывают с Пригожиным, и местные боевики не причастны к убийству.