«Зенит» обыграл «Фенербахче» и другие матчи Лиги Европы Путь в Баку
Состоялись восемь ответных игр 1/16 финала Лиги Европы.
«Зенит» после проигрыша в Стамбуле со счетом 0:1 смог взять реванш у «Фенербахче» (3:1) и выйти в 1/8 финала.
Белорусский БАТЭ, сенсационно обыгравший лондонский «Арсенал» дома (1:0), в ответной игре не смог устоять под натиском клуба Премьер-лиги и уступил 0:3.
Донецкий «Шахтер» выбыл из борьбы, проиграв 1:4 на выезде франкфуртскому «Айнтрахту».
Результаты всех игр:
«Валенсия» (Испания) - «Селтик» (Шотландия) – 1:0 (первый матч – 2:0)
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) – 3:1 (0:1)
«Зальцбург» (Австрия) - «Брюгге» (Бельгия) – 4:0 (1:2)
«Наполи» (Италия) - «Цюрих» (Швейцария) – 2:0 (3:1)
«Айнтрахт» (Германия) - «Шахтер» (Украина) – 4:1 (2:2)
«Вильярреал» (Испания) - «Спортинг» (Португалия) – 1:1 (1:0)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Виктория» (Чехия) – 3:0 (1:2)
«Арсенал» - БАТЭ (Беларусь) – 3:0 (0:1)
Вчера испанская «Севилья» обыграла итальянский «Лацио» со счетом 2:0. Общий счет в этой паре – 3:0.
Ровно в полночь по бакинскому времени начнутся еще семь игр:
«Челси» (Англия) - «Мальме» (Швеция) (первый матч - 2:1)
«Интер» (Италия) - «Рапид» (Австрия) (1:0)
«Бетис» (Испания) - «Ренн» (Франция) (3:3)
«Генк» (Бельгия) - «Славия» (Чехия) (0:0)
«Байер» (Германия) – «Краснодар» (Россия) (0:0)
«Бенфика» (Португалия) – «Галатасарай» (Турция) (2:1)
«Динамо» (Киев, Украина) – «Олимпиакос» (Греция) (2:2).
Жеребьевка 1/8 финала состоится 22 февраля. Напомним, что финал Лиги Европы состоится в Баку 29 мая.