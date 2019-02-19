Как нефтяник из Баку стал лучшим кофеваром в Абу-Даби

В интервью арабским журналистам Джавид (фамилия не приводится – ред.) признается, что всю жизнь пил только чай и даже не представлял, что в будущем свяжет свою жизнь с кофе. Свою судьбоносную чашку кофе Джавид попробовал 7 лет назад в Москве, когда в холодный день зашел в кафе и попросил чаю. Чая в кафе не оказалось и ему предложили кофе.

«Это было кофе типа V60. Об этом я узнал намного позже. Мне так понравился необычный вкус кофе, что я заказал себе обжарочную машину из США и начал самостоятельно проводить опыты с обжаркой кофейных зерен. Я взял кофе-машину на работу – буровую установку в море и свободное от работы время экспериментировал с обжаркой», - рассказывает Джавид.

По его словам, профессия инженера, как ни странно, очень помогла ему в кофейном бизнесе, потому что он умеет различать мелкие детали.

«Вскоре мой кофе начал нравиться практически всем окружающим. Каждый раз я делаю свой лучший кофе и открываю что-то новое для себя», - сказал он.

Джавид рассказывает, что переехал в ОАЭ по работе в нефтяной сфере, но именно в Абу-Даби решил открыть собственную кофейню.

«Я считаю, что в ОАЭ крупные бренды должны оказывать поддержку малому бизнесу. Мы здесь делаем все вручную. Каждый клиент для нас это друг, с которыми мы говорим о жизни, пока готовится кофе. Я всегда спрашиваю клиента, понравился ли ему кофе. Ведь речь идет не о деньгах, а о дружбе. В этом весь секрет успеха», - сказал он.