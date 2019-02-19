США заморозили счета и собственность Венесуэлы

Оппозиционно настроенные венесуэльские дипломаты смогли добиться от Вашингтона заморозки счетов и собственности Боливарианской республики в США. Об этом заявил советник посольства Густаво Маркано, передает РИА Новости.

«В США есть много собственности, нам удалось защитить эти активы, чтобы они оставались собственностью республики. Также были защищены банковские счета посольства и разных консульств Венесуэлы в США. Эти деньги наркорежим уже не сможет использовать, они заморожены», — сказал он.

Дипломат уточнил, что в настоящий момент у Венесуэлы имеются восемь объектов собственности — пять в Вашингтоне и три в Нью-Йорке. Единственным органом власти, который сможет заморозить эти активы, является Национальная ассамблея, и даже у оппозиции «нет ключей для доступа к зданиям».

Маркано рассказал, что дипломаты, подчиняющиеся правительству Николаса Мадуро, ранее прекратили работу, закрыли все офисы и разобрали оборудование