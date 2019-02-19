Найдена могила 3500 жертв террористов «Исламского государства»
В сирийской Ракке, которая называлась «столицей» террористической организации «Исламское государстве», найдено самое массовое захоронение жертв боевиков. Об этом пишет Daily Mail.
В братской могиле обнаружено более 3500 тел.
Местные жители утверждают, что некоторых погибших хоронили в оранжевых робах. В такую одежду исламисты одевали жертв перед публичными казнями.
Массовые захоронения жертв ИГ и ранее находили на территории Сирии и Ливии: в некоторых из них были обнаружены сотни трупов.