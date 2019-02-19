США ополчились на Huawei

Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что китайский техногигант Huawei угрожает возможностям Европы работать с Соединенными Штатами.

По его словам, США не смогут работать со страной, которая внедрит технологии Huawei в свои критические информационные системы. «В некоторых случаях есть риск – мы не сможем разместить американские ресурсы», - заявил он в интервью FowNews.

Помпео добавил, что технология Huawei также представляет угрозу безопасности для европейцев.

«Мы не должны забывать, что эти системы совместно с вооруженными силами Китая», - сказал он, добавив, что эта технология представляет собой реальный риск для конфиденциальности. По его словам, США работают над тем, чтобы предупредить страны об этих рисках.