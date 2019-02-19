В Стамбуле вновь арестовали сотни военных

Рейды по местам жительства и пребывания подозреваемых начались минувшей ночью одновременно в нескольких районах Стамбула. Отмечается, что среди военных есть представители офицерского состава: два полковника, один подполковник и восемь майоров.

В рамках борьбы с террористическим движением FETO в Стамбуле задержаны 295 действующих военных, сообщает CNN Turk.

Отметим, что за последние семь месяцев в рамках борьбы с террористическим движением FETO из ВС Турции были уволены 1076 военнослужащих.

В частности, 624 военнослужащих, уволенных из ВС Турции, служили в сухопутных войсках, 107 - в ВМС и 345 - в ВВС.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.