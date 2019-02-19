Израиль отправил ракету на Луну
Первый израильский космический аппарат, посадочный модуль с луноходом Beresheet успешно отправлен к Луне. Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, запустила в ночь на пятницу ракету-носитель Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде, пишет Дойче велле.
Помимо израильского модуля, Falcon 9 вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.
Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3— SpaceX (@SpaceX) 22 Şubat 2019
Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля.
Таким образом, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.
Название лунохода (Beresheet) в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.