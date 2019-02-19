Израиль отправил ракету на Луну

Первый израильский космический аппарат, посадочный модуль с луноходом Beresheet успешно отправлен к Луне. Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, запустила в ночь на пятницу ракету-носитель Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде, пишет Дойче велле.

Помимо израильского модуля, Falcon 9 вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.