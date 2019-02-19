Все окружение Лейлы Шихлинской получило условные сроки
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу о присвоении денежных средств в особо крупных размерах в клинике, принадлежащей народной артистке республики Лейле Шихлинской, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
На сегодняшнем заседании обвиняемым был вынесен приговор, согласно которому все они были осуждены условно.
Напомним, на предыдущем заседании суда по этому делу государственный обвинитель потребовал приговорить Шахлу Аббасову к 9 годам, Полада Алиева - к 9 годам, Елену Абдуллаеву - к 2 годам, Сакину Гасымову, Айтен Гусейнову, Мадину Гусиеву - к 5 годам лишения свободы и арестовать обвиняемых в зале суда.
Отметим, что подсудимым было предъявлено обвинение по статьям 313 (служебный подлог) и 179 (присвоение денежных средств) УК Азербайджана.
Дело в отношении этих лиц было возбуждено еще четыре года назад по заявлению самой Л.Шихлинской, обвинившей их в присвоении 800 тысяч манатов, и вначале рассматривалось Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД, а затем Управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре республики.
Согласно заключению экспертизы, потерпевшей был причинен ущерб на 56 тысяч манатов. В ходе судебного следствия подсудимые возместили ущерб Лейле Шихлинской.