Все окружение Лейлы Шихлинской получило условные сроки

На сегодняшнем заседании обвиняемым был вынесен приговор, согласно которому все они были осуждены условно.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу о присвоении денежных средств в особо крупных размерах в клинике, принадлежащей народной артистке республики Лейле Шихлинской, сообщает собственный корреспондент haqqin.az .

Напомним, на предыдущем заседании суда по этому делу государственный обвинитель потребовал приговорить Шахлу Аббасову к 9 годам, Полада Алиева - к 9 годам, Елену Абдуллаеву - к 2 годам, Сакину Гасымову, Айтен Гусейнову, Мадину Гусиеву - к 5 годам лишения свободы и арестовать обвиняемых в зале суда.

Отметим, что подсудимым было предъявлено обвинение по статьям 313 (служебный подлог) и 179 (присвоение денежных средств) УК Азербайджана.

Дело в отношении этих лиц было возбуждено еще четыре года назад по заявлению самой Л.Шихлинской, обвинившей их в присвоении 800 тысяч манатов, и вначале рассматривалось Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД, а затем Управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре республики.

Согласно заключению экспертизы, потерпевшей был причинен ущерб на 56 тысяч манатов. В ходе судебного следствия подсудимые возместили ущерб Лейле Шихлинской.