Минздрав о состоянии пострадавших в автобусной аварии

Около 20 пострадавших в результате произошедшего накануне в Сумгаите ДТП с участием автобуса остаются в больнице, сказал глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.

«В Больнице скорой помощи города Сумгаит в настоящее время находятся 19 пострадавших. Шестеро из них помещены в реанимацию, девять – в травматологическое отделение, остальные получают лечение в нейрохирургии», - сказал Абубекиров.

По словам главы пресс-службы Минздрава, состояние пострадавших оценивается как средней, так и легкой тяжести.

«Многие отделались незначительными ушибами», - отметил глава пресс-службы Минздрава.

Напомним, в Сумгаите маршрутный автобус №30 столкнулся с внедорожником, а затем врезался в ближайшее здание. Всего в ДТП пострадал 31 человек.