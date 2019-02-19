Экс-президент Киргизии: Я сделал много ошибок, когда был главой страны

"Как президент я сделал достаточно ошибок, и хорошо, что теперь на многое у меня открылись глаза", сказал экс-президент Киргизии, председатель Социал-демократической партии (СДПК) Алмазбек Атамбаев, пишут киргизские СМИ.

Cегодня члены СДПК провели пресс-конференцию о процессах изменения в структуре партии после произошедшего в конце 2018 года фактического раскола, когда в ее структуре образовалось движение "СДПК без Атамбаева". Перед началом мероприятия выступил лидер СДПК и экс-президент Алмазбек Атамбаев. Он сказал, что сейчас одной из главных задач является "очищение партии от карьеристов и предателей".

Экс-президент сказал, что очень рад перезагрузке партии, отметив, что не всегда будет у руля партии: "Я не вечен, в этом году мне исполнится 63 года. Я как передал президентство, так и передам руководство партии. Официально главой не всегда будет Атамбаев, но у нас навсегда сохранится наш дух".