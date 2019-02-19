Грузинские футболисты попались на воровстве в Турции

В Турции по обвинению в воровстве задержаны пять игроков грузинского футбольного клуба «Цхинвали», проводящего зимние сборы в этой страны.

По информации turkiyegazetesi.com, факт воровства зафиксирован в торговом центре в Анталье, передает «Грузия онлайн».

«При проверке после закрытия торгового центра обнаружилось, что украдены некоторые вещи. Вызвали полицию. После изучения записей камер наружного наблюдения полиция установила машину подозреваемых, на которой передвигались грузинские футболисты. Их задержали в пятизвездочной гостинице», - пишут турецкие СМИ.