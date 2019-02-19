Армения заблокировала кандидата Лукашенко на пост генсека ОДКБ

Организации договора о коллективной безопасности смирились с тем, что из-за позиции Армении в ОДКБ еще год не будет полноценного генерального секретаря, обязанности которого продолжит исполнять представитель России Валерий Семериков. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник.

Вопрос с назначением генсека ОДКБ остается пока нерешенным. В последнее время между Ереваном и Минском возникли разногласия по данной проблеме. Прения начались после отзыва Арменией своего представителя Юрия Хачатурова с поста генсека. Армения настаивает на сохранении этой должности за собой до 2020 года. Между тем, Беларусь предлагает на этот пост своего кандидата – секретаря Совбеза Станислава Зася. Обязанности генсека Организации в настоящее время исполняет Валерий Семериков.

«Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека», - сказал информированный источник газеты «Коммерсант» в МИД России.

Такой настрой подтвердил и собеседник издания, близкий к ОДКБ.

«Ожидаем назначения в следующем году. Коллапса и ступора в организации нет, работает в соответствии с планами», - отметил он.