Азербайджанцев снова посчитают Перепись населения в октябре
С 1 по 10 октября этого года в Азербайджане пройдет перепись населения, сказал сегодня журналистам председатель Госкомитета по статистике Тахир Будагов в рамках презентации проекта "Поддержка ЕС Госкомитета по статистике Азербайджана для достижения европейского стандарта".
По словам Будагова, обработка анкетных листов достаточно долгий процесс, все этапы этого процесса нашли свое отражение в плане мероприятий, утвержденном решением Кабинета министров страны.
Итоги переписи будут оглашены в конце первого полугодия 2022 года, отметил председатель Госкомитета.
"По итогам переписи, проведенной в 2009 году, средний состав азербайджанской семьи был равен 4,7. Какова ситуация в настоящее время, узнаем после следующей переписи", - сказал Будагов.