Nar обеспечил более 45 районов сетью 4G

Мобильный оператор, быстрыми темпами расширяющий количество базовых станций, на данный момент имеет одну из самых крупных сетей в стране. В течение последних трех месяцев оператор запустил более 355 станций 4G и более 35 станций, оснащенных технологией 3G. В настоящее время число базовых станций 4G по стране превышает 1700, а количество базовых станций 3G превышает 2600.

Известный особым вниманием к регионам страны оператор Nar предоставляет свои услуги 4G не только в Баку и на Апшероне, но и в городах и районах страны.

Сегодня центральные части более 45 районов охвачены сетью 4G оператора. Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отдаленных селах Азербайджана. 72% пользователей сети 4G оператора Nar проживают в Баку, в то время как 28% пользователей приходятся на регионы страны.

Отметим, что сегодня Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.