Nar обеспечил более 45 районов сетью 4G
Самый молодой мобильный оператор страны Nar продолжает расширять свою высококачественную сеть 4G по всей стране.
Мобильный оператор, быстрыми темпами расширяющий количество базовых станций, на данный момент имеет одну из самых крупных сетей в стране. В течение последних трех месяцев оператор запустил более 355 станций 4G и более 35 станций, оснащенных технологией 3G. В настоящее время число базовых станций 4G по стране превышает 1700, а количество базовых станций 3G превышает 2600.
Известный особым вниманием к регионам страны оператор Nar предоставляет свои услуги 4G не только в Баку и на Апшероне, но и в городах и районах страны.
Сегодня центральные части более 45 районов охвачены сетью 4G оператора. Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отдаленных селах Азербайджана. 72% пользователей сети 4G оператора Nar проживают в Баку, в то время как 28% пользователей приходятся на регионы страны.
Отметим, что сегодня Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.