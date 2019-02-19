В Баку мужчина угрожал выброситься со здания

На «горячую линию» 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Сабаильском районе Баку мужчина пытается покончить жизнь самоубийством, сообщает сайт МЧС.

Согласно информации, мужчина взобрался на крышу четырехэтажного здания и заявил о намерении совершить самоубийство.

На место происшествия прибыли сотрудники Центра управления кризисными ситуациями МЧС. В результате проведенной психологической беседы попытку суицида удалось предотвратить.