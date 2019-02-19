Ближайший соратник Иванишвили объявила о выходе из его партии

Об этом решении Беселия объявила после того, как большинство парламента не поддержало инициативу о приостановке до конца 2025 года процесса бессрочного назначения судей в городские, районные и апелляционные суды.

"Очень сложно сегодня говорить, что я ухожу из политической партии, которую основала вместе с Бидзиной Иванишвили", - призналась Беселия. "После этого решения я остаюсь в парламенте как независимый депутат", - отметила грузинский депутат, подчеркнув, что "Грузинская мечта" отошла от идеалов.

Отношения Беселия с коллегами из правящей партии испортились в конце прошлого года. В декабре она неожиданно покинула пост председателя юридического комитета парламента, назвав причиной неприемлемость представленного в парламент списка кандидатов в судьи Верховного суда и просьбы Высшего совета юстиции рассмотреть его в ускоренном порядке.