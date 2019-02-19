Синоптики о погоде на завтра

В субботу на территории Азербайджана сохранится умеренная погода без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 2-5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9-11 градусов. В Баку ночью 3-5 градусов тепла, днем 9-11 градусов выше нуля.

Атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 55-65%.

В регионах осадков также не ожидается, ночью и утром местами туман, ветер восточный. Температура ночью составит от одного градуса мороза до шести тепла, днем до 10-15 градусов. В горах ночью от трех градусов мороза до двух тепла, днем 4-8 градусов тепла.

Синоптики предупреждают, что 25 февраля в основном в северных и восточных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливневые. В горах снег.

Прогнозируемый на 23-24 февраля на Абшероне нормальный суточный ход метеорологических факторов и преобладание слабого ветра поспособствуют нормальному самочувствию метеозависимых людей.