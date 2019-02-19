Салех Мамедов о ремонте на проспекте Бабека

Некоторые люди, не имея представления о дорожном ремонте, озвучивают необоснованные утверждения о ремонте проспекта Бабека в Баку. Об этом сказал журналистам председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов.

«Госагентство автомобильных дорог не строило новую дорогу на этом проспекте. Дорога была построена еще в 80-х годах прошлого века, а в 1996-98-х годах эта трасса была реконструирована Исполнительной властью Баку. Вследствие того, что срок эксплуатации дороги подошел к концу, глава государства распорядился о реконструкции дороги, поэтому Агентство и реконструировало ее», - сказал Мамедов.

Глава Госагентства добавил, что подверженные разрушению участки дороги были отремонтированы, нанесено новое асфальтовое покрытие. В необходимых местах дорога расширена. В соответствии с планом Бакинского транспортного агентства нанесена дорожная разметка для автобусной остановки и регулирования двустороннего автобусного движения.