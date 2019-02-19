Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гилязи - Хызы (28 км) - Тыхлы Хызинского района, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Гилязи - Хызы (28 км) - Тыхлы из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений госбюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Госагентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 850 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.