На президента Молдовы готовят покушение?

Президент Молдовы Игорь Додон получил анонимное письмо с предупреждением о готовящемся на него покушении после парламентских выборов 24 февраля. В администрации президента ТАСС подтвердили, что "письмо настоящее", однако комментировать его отказались.

"Господин президент, как мне стало известно из достоверных источников, В. Плахотнюком (лидер Демократической партии Молдовы) готовится ваше убийство сразу после выборов. Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламенте", - приводит текст письма газета "Аргументы и факты" в Молдове.

В письме отмечается, что исполнителем станет некий человек из криминального мира. Ему «задним числом напишут историю болезни». Автор письма подчеркнул, что охрана Додона «напичкана» людьми Плахотнюка. Аноним уверен, что публикация остановит заговорщиков.

В Молдове 24 февраля пройдут выборы в парламент. Голосование впервые состоится по смешанной системе: 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. В этот же день пройдет референдум о сокращении депутатов парламента и отставке депутатов, если те не справляются с обязанностями.