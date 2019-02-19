Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав. В своей речи он особо отметил, что азербайджанские пограничники всегда готовы до конца стоять на страже Родины и своей безупречной служебно-боевой деятельностью не раз подтверждали верность основам государственности, заложенным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Было подчеркнуто, что то высокое внимание и забота, которые к вопросам охраны государственной границы уделяются президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, позволили поднять охрану госграниц нашей страны на уровень, отвечающий самым современным требованиям.

Генерал-полковник Э.Гулиев выразил уверенность в том, что в скором времени под командованием Верховного главнокомандующего ВС от оккупации будут освобождены все наши земли, и что в завоевании победы, которая будет одержана над врагом, с честью примут участие и азербайджанские пограничники, и что на освобожденных территориях будет гордо развеваться государственный флаг Азербайджана.