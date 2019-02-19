Российский комплекс позволил иранцам перехватить американский беспилотник Сенсационное видео
Подразделения радиоэлектронной борьбы Корпуса стражей исламской революции Ирана произвели перехват и приземление беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 ВВС США с помощью российского комплекса РЭБ 1Л222 «Автобаза». После этого американские ВВС экстренно уничтожили свой БПЛА.
В интернете распространена видеозапись перехвата американского беспилотника иранскими военными.
Также накануне командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде заявил, что несколько американских БПЛА, которые постоянно летали над Сирией и Ираком, находились под контролем КСИР Ирана, и их разведданные из первых рук попадали иранской стороне.
«Семь-восемь беспилотников, постоянно летавших над Сирией и Ираком, были взяты под наш контроль, и мы считывали с них информацию, а также смогли получать их информацию из первых рук», - рассказал журналистам генерал Гаджизаде, находясь в западно-иранском городе Хамадан, сообщает Fars News.
КСИР продемонстрировало видео, на котором видно, как американский беспилотник MQ-9 Reaper начинает работать со сбоями и совершает жесткую посадку в пустынной местности в 10 километрах от своей базы. Американским войскам пришлось избежать сближения с беспилотником, поскольку они е знали, кто управляет им, и послали пилотируемый самолет, чтобы уничтожить этот БПЛА.
Иранские военные впервые сбили американский БПЛА RQ-170 Sentinel в Восточном Иране в 2011 году. Несколько месяцев спустя Иран начал производство своего собственного БПЛА RQ-170 после перепроектирования сбитого американского беспилотника. Иранский RQ-170 совершил свой официальный полет в ноябре 2014 года. Тогда генерал Гаджизаде заявил, что Иран продвинулся на 35 лет вперед в создании двигателей беспилотных летательных аппаратов путем обратного инжиниринга американских беспилотников.