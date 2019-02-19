Подразделения радиоэлектронной борьбы Корпуса стражей исламской революции Ирана произвели перехват и приземление беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 ВВС США с помощью российского комплекса РЭБ 1Л222 «Автобаза». После этого американские ВВС экстренно уничтожили свой БПЛА.

В интернете распространена видеозапись перехвата американского беспилотника иранскими военными.

Также накануне командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде заявил, что несколько американских БПЛА, которые постоянно летали над Сирией и Ираком, находились под контролем КСИР Ирана, и их разведданные из первых рук попадали иранской стороне.

«Семь-восемь беспилотников, постоянно летавших над Сирией и Ираком, были взяты под наш контроль, и мы считывали с них информацию, а также смогли получать их информацию из первых рук», - рассказал журналистам генерал Гаджизаде, находясь в западно-иранском городе Хамадан, сообщает Fars News.