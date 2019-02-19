МИД РФ: США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле

США перебрасывают спецназ и технику ближе к Венесуэле, заявила на сегодняшнем брифинге журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Подготовка провокации ведется Вашингтоном, и делается это по всем правилам военной науки", – сказала Захарова.

По ее словам, США и НАТО готовят передачу оружия венесуэльской оппозиции.

Как утверждает представитель МИД РФ, крупную партию вооружения и боеприпасов планируется закупить в одной из восточноевропейских стран: речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометах, переносных зенитно-ракетных комплексах.

Захарова также заявила: "Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании".

В Вашингтоне эти утверждения пока не комментируют.