Жеребьевка Лиги Европы: «Челси» против Киева и другие пары Путь в Баку
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы, финал которой состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.
В эту стадию пробились испанские «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», российские «Зенит» и «Краснодар», итальянские «Наполи» и «Интер», английские «Арсенал» и «Челси», а также «Зальцбург» (Австрия), «Айнтрахт» (Германия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Ренн» (Франция), «Славия» (Чехия), «Бенфика» (Португалия) и «Динамо» (Киев, Украина).
Во время жеребьевки было лишь одно ограничение: российские команды не могли сыграть против киевского «Динамо».
В результате жребий получился таким:
«Челси» - «Динамо» (Киев)
«Айнтрахт» - «Интер»
«Динамо» (Загреб) – «Бенфика»
«Наполи» - «Зальцбург»
«Валенсия» - «Краснодар»
«Севилья» - «Славия»
«Арсенал» - «Ренн»
«Зенит» - «Вильярреал».
Матчи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.