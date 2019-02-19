В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы, финал которой состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

В эту стадию пробились испанские «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», российские «Зенит» и «Краснодар», итальянские «Наполи» и «Интер», английские «Арсенал» и «Челси», а также «Зальцбург» (Австрия), «Айнтрахт» (Германия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Ренн» (Франция), «Славия» (Чехия), «Бенфика» (Португалия) и «Динамо» (Киев, Украина).

Во время жеребьевки было лишь одно ограничение: российские команды не могли сыграть против киевского «Динамо».

В результате жребий получился таким:

«Челси» - «Динамо» (Киев)

«Айнтрахт» - «Интер»

«Динамо» (Загреб) – «Бенфика»

«Наполи» - «Зальцбург»

«Валенсия» - «Краснодар»

«Севилья» - «Славия»

«Арсенал» - «Ренн»

«Зенит» - «Вильярреал».

Матчи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.