На казахстанской валюте уберут надписи на русском Указ президента
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новом дизайне национальной валюты Казахстана - тенге, пишет Интерфакс.
"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в тексте указа.
Предыдущая версия дизайна банкнот и монет валюты Казахстана предполагала надписи на казахском и русском языках.
Указ главы Казахстана вступает в действие со дня подписания в пятницу.