"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в тексте указа.

Предыдущая версия дизайна банкнот и монет валюты Казахстана предполагала надписи на казахском и русском языках.

Указ главы Казахстана вступает в действие со дня подписания в пятницу.