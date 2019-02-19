Министр обороны Тоноян: «Если бы не российские войска в Армении…»

Глава Минобороны Армении Давид Тоноян выступая на приеме в посольстве России в Армении по случаю Дня защитника Отечества, коснулся темы российского военного присутствия на территории республики.

По словам Тонояна, 102-ая российская база в Гюмри многократно доказывала свою высокую боеготовность и приверженность выполнению поставленных перед собой задач.

«Я неоднократно говорил, что российское присутствие в регионе коллективной безопасности важный сдерживающий фактор с точки зрения возобновления военных действий и способствует стабилизации региона», — цитирует Давида Тонояна армянское издание «Aysor».

В этом контексте глава Минобороны Армении подчеркнул важность реализации договора о создании армяно-российской объединенной группировки войск.