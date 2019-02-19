Салех Мамедов обещает отремонтировать поселковые дороги

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана планирует ремонт внутрипоселковых дорог в Баку. Об этом сказал журналистам председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов.

По его словам, в настоящее время дан старт ремонту дорог в 11 районах Баку: «Помимо этого, запланирована реконструкция находящихся в плохом состоянии дорог в Хазарском, Бинагадинском, Сабунчинском, Хатаинском, Гарадагском, Насиминском районах столицы. Строительство подземных и наземных пешеходных переходов на этих дорогах будет завершено в этом году. В будущем запланирован также ремонт внутрипоселковых и межквартальных дорог».

Отметим, что haqqin.az неоднократно поднимал тему плачевного состояния дорог в бакинских поселках. С наступление осени и весны эти дороги превращаются в непролазные болота.