Полиция и пограничники задержали контрабандиста героина

Сотрудники Джалилабадского РОП и Госпогранслужбы Азербайджана сегодня задержали ранее судимого жителя Джалилабадского района Г. Ягубова за контрабанду в Азербайджан наркотиков из Ирана, сообщает пресс-служба МВД.

Было установлено, что задержанный спрятал привезенные из Ирана наркотические средства на территории земельного участка своего родственника, проживающего в селе Ковюзбулаг. В ходе проведенных оперативно-розыскных мер на данном участке было обнаружено четыре килограмма героина и два килограмма опиума.

Расследование по факту продолжается.