В Россию не впустили опасных голубей из Азербайджана

В пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» инспекторами Управления Россельхознадзора по Дагестану была пресечена попытка незаконного ввоза потенциально-опасных голубей, пишут российские СМИ.

В легковом автомобиле, следовавшем из Азербайджана в Дагестан, были обнаружены 49 голубей в картонных коробках, без сертификатов и документов, подтверждающих их безопасность и законность приобретения.

«Со слов водителя автомобиля птицы транспортировались в Дагестан для преподнесения в дар другу-голубеводу», – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РД.

Учитывая, что болезни птиц являются опасными как для животных, так и для человека, было принято решение о запрете ввоза голубей. В отношении владельца подконтрольного Россельхознадзору груза составлены акты о нарушениях ветеринарно-санитарных правил и протокол об административном правонарушении.

Сами голуби возвращены в Азербайджан.