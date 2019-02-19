Нефть продолжает дорожать: Brent - $67,5

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в ходе торгов сегодня благодаря ослаблению доллара и росту фондовых рынков, завершая ростом вторую неделю подряд.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени увеличилась на $0,43 (0,64%) - до $67,50 за баррель.

Котировка фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,54 (0,95%), до $57,50 за баррель.

С начала недели стоимость Brent поднялась на 1,9%, WTI - на 3,4%.

"Ослабление курса доллара и позитивные изменения на фондовых рынках поддерживают цены на нефть", - говорит аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново.