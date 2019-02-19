Французов накрыло лавиной в горах Армении

Как уже сообщалось, группа альпинистов из пяти человек отправилась на прогулку в горы в районе Агверана. На маршруте их накрыла лавина. Особенно пострадал один из членов группы.

Поспешившим на помощь альпинистам спасателям пришлось преодолеть семикилометровый отрезок по крайне пересеченной местности и глубокому снегу. Около 13:30 для эвакуации группы был послан военный вертолет.

В вертолете пострадавший альпинист скончался.