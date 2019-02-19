Президент Молдовы попал в ДТП

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что его кортеж в пятницу попал в ДТП, но никто не пострадал. Глава республики просит не строить теории на этот счет, сообщает РИА Новости.

«Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы охраны. Прошу всех коллег, друзей, сторонников воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП», - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, накануне выборов могут возникнуть разные теории и сценарии, но он призвал считать аварию стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем хотелось бы.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что президент Молдовы Игорь Додон получил анонимное письмо с предупреждением о готовящемся на него покушении после парламентских выборов 24 февраля.