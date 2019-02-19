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Первый стартап-тур этого года в рамках проекта «От идеи к бизнесу» был организован 21 февраля в городе Мингячевир. В нем, наряду с Мингячевиром, приняли участие более 100 молодых людей из Шекинского, Гянджинского, Тертерского, Шамкирского, Уджарского, Балакенского, Евлахского и Агдашского районов.

Целью стартап-туров, проводимых Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН и компаниями Azercell и Microsoft, является оказание поддержки расширению стартап-движения и реализации инновационных идей граждан. Выступивший на мероприятии заведующий отделом инновационного развития информационного общества и электронного управления Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов отметил, что реализация проекта «От идеи к бизнесу» началась в апреле 2018 года. В рамках проекта стартап-туры прошли в 8 регионах, 16 вузах, 3-х общеобразовательных заведениях страны. «В течение 7 месяцев в стартап-марафоне приняли участие более 2-х тысяч человек из различных городов и районов страны. В целом в турах участвовали 75 команд, 13 из которых получили право на участие в республиканском финале. В финале победителями стали 3 стартапа, еще 4 были награждены партнерами проекта «От идеи к бизнесу». За истекший период мы вместе с партнерами оказали поддержку разработке прототипов победивших проектов, превращению идей в бизнес. Верим, что на очередном этапе проекта определенные нами инновационные идеи также смогут стать субъектом реального бизнеса», – отметил Р.Азизов.

Руководитель Центра инноваций и предпринимательства Barama Имран Багиров отметил, что в Азербайджане государственными и частными организациями успешно реализован ряд проектов в сфере стартапов. Подобные мероприятия наряду с оказанием помощи выявлению новых ИТ-проектов, успешному превращению инновационных идей в бизнес, также обеспечивают молодых стартаперов такими возможностями как менторская поддержка, встреча с местными и зарубежными инвесторами. Руководитель Центра бизнес-инкубации Мингячевирского государственного университета Мохуббат Ахмедов сказал, что Центр бизнес-инкубации начал свою деятельность в 2016 году при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий с целью стимулирования творчества и инициатив студентов вуза, а также поддержки стартап-проектов. Разработанные в этом Центре проекты внесли ряд важных нововведений в сектор туризма, образовательный процесс, интернет-сеть, сферу торговли и развлечений и достигли успехов в области ИКТ.