Что не так с пастой Nutella?
Итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero приостановил работу самого крупного завода по производству шоколадно-ореховой пасты Nutella во Франции из-за низкого качества продукта.
Как передает iz.ru, cогласно заявлению компании, решение принято в качестве меры предосторожности после того, как два дня назад на предприятии в Нормандии были обнаружены проблемы с одним из компонентов, входящих в состав пасты и батончиков Kinder Buenо.
«На данный момент мы можем заверить, что сложившаяся ситуация не отразилась ни на одном из видов продукции, находящейся в продаже», — говорится в комментарии.
В Ferrero France также отметили, что временное закрытие завода, которое продлится до конца недели, не отразится на поставках клиентам, пишет «Федеральное агентство новостей».
Во время приостановки работы завода во Франции планируется провести расследование, результаты которого опубликуют в ближайшее время. При этом на вопрос журналистов о том, не связано ли снижение качества компонента с наличием в нем бактерий, в компании ответили, что не могут в настоящее время дать детальных комментариев.
На заводе Вилер-Экаль производят 600 тысяч банок Nutella в день, что делает его крупнейшим производством компании в мире. За десять лет группа компаний Ferrero увеличила свой оборотный капитал, который сегодня достигает €10 млрд. Всего на 22-х предприятиях компании работает больше 30 тысяч сотрудников.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Агентства пищевой безопасности Азербайджана, продукция Ferrero France в страну не поступает. Паста Nutella, Raffaello, Tic-tac, Kinder chocolate, Kinder surprise на прилавках наших магазинов произведена на предприятиях Ferrero в других странах и проведенные проверки никаких нарушений требований, норм качества и безопасности продукта не обнаружила, сообщили в Агентстве.
По официальной просьбе Ferrero rocher в лаборатории Института продовольственной безопасности Азербайджана проводят экспертизу местного и грузинского фундука, который используют фабрики Ferrero для производства кондитерских изделий.