Что не так с пастой Nutella?

Как передает iz.ru, cогласно заявлению компании, решение принято в качестве меры предосторожности после того, как два дня назад на предприятии в Нормандии были обнаружены проблемы с одним из компонентов, входящих в состав пасты и батончиков Kinder Buenо.

«На данный момент мы можем заверить, что сложившаяся ситуация не отразилась ни на одном из видов продукции, находящейся в продаже», — говорится в комментарии.

В Ferrero France также отметили, что временное закрытие завода, которое продлится до конца недели, не отразится на поставках клиентам, пишет «Федеральное агентство новостей».

Во время приостановки работы завода во Франции планируется провести расследование, результаты которого опубликуют в ближайшее время. При этом на вопрос журналистов о том, не связано ли снижение качества компонента с наличием в нем бактерий, в компании ответили, что не могут в настоящее время дать детальных комментариев.