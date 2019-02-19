Лукашенко рассказал об ошибках Мадуро

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что венесуэльские власти допустили «много ошибок», в частности, в экономической сфере. Слова президента приводит агентство БелТА.

«Они сидят на нефти, природном газе и не используют его», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что после «ухода» экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса упала цена на нефть и «пошли проблемы».

Также Лукашенко напомнил, что он помогал Чавесу в «военном плане». По его словам, Венесуэла закупила «разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее», однако не знала, как ими пользоваться.

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