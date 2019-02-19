Хадж обойдется азербайджанцам еще дороже

Для граждан Азербайджана совершение хаджа в этом году будет стоить 4 285 долларов США (4150 долларов – в 2018 году), говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа.

Согласно информации, рост цен на совершение хаджа связан с подорожанием услуг для паломников и повышением цен в отелях Саудовской Аравии.

Прием документов уже начался. В этом году для Азербайджана отсутствует квота по численности паломников, поэтому все желающие совершить хадж смогут реализовать свою мечту.

Отметим, что в прошлом году паломничество из Азербайджана совершили 1 440 человек, из которых около 30 человек совершили хадж повторно.