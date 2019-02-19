В Баку мужчина облил керосином и поджег знакомую

В Баку мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил свою знакомую керосином, и поджег ее, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Хатаинского района.

Согласно информации, 41-летней Рубабе Нуриевой вовремя была оказана помощь, ее госпитализировали в клинику пластической и реконструктивной хирургии. У женщины обгорели голова, шея и руки.

Мужчина после содеянного скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского района. Им оказался приятель пострадавшей, житель Баку, ведущий беспорядочный образ жизни 33-летний Габиль Тагиев.

На момент совершения преступления оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тагиев не помнит своих действий и не желает признаваться в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.