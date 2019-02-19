В Турции запретили слово «инвалид»

В Турции решением министерства здравоохранения запрещено употреблять слово «инвалид» по отношению к детям. Указ об этом был опубликован накануне в официальном Правительственном вестнике Турецкой Республики, сообщает издание Rusturkey.

В сообщении турецкого минздрава подчеркивается, что данная терминология некорректна и ее следует заменять определением «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», или «ребенок, нуждающийся в специальном уходе».

Согласно указу, употреблять слово «инвалид» нельзя в медицинских справках, а также других официальных документах.