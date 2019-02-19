Конфеты из Азербайджана вызвали переполох в Армении

По словам Аветисяна, на конфетах не было маркировки на армянском, зато была на азербайджанском и других языках, что является нарушением действующего законодательства, а также говорит о том, что товар не предназначался для экспорта в Армению.

В магазинах Армении появились конфеты с маркировкой на азербайджанском языке, пишет Sputnik Армения со ссылкой на главу госслужбы безопасности пищевых продуктов Георгия Аветисяна.

Речь идет о конфетах Rafaello и Ferrero Rocher производства итальянской компании Ferrero SpA, которые были импортированы в Армению не официальным представителем Ferrero SpA, а, как сказал Аветисян, "непонятной организацией".

"Мы не смогли найти импортера. Конфеты были куплены на ярмарке "Сурмалу". Они либо поступили в Армению контрабандным путем, либо попали 25- или 50-килограммовой партией, не облагаемой таможенной пошлиной", — сказал Аветисян.

"Подозрительные конфеты" были конфискованы, теперь армянская госслужба безопасности пищевых продуктов выясняет их происхождение.

Подобные случаи происходили в Армении не раз. В 2017 году на рынках Еревана были зафиксированы случаи продажи яблок, выращенных в Губинском районе Азербайджана.