Конфеты из Азербайджана вызвали переполох в Армении
В магазинах Армении появились конфеты с маркировкой на азербайджанском языке, пишет Sputnik Армения со ссылкой на главу госслужбы безопасности пищевых продуктов Георгия Аветисяна.
По словам Аветисяна, на конфетах не было маркировки на армянском, зато была на азербайджанском и других языках, что является нарушением действующего законодательства, а также говорит о том, что товар не предназначался для экспорта в Армению.
Речь идет о конфетах Rafaello и Ferrero Rocher производства итальянской компании Ferrero SpA, которые были импортированы в Армению не официальным представителем Ferrero SpA, а, как сказал Аветисян, "непонятной организацией".
"Мы не смогли найти импортера. Конфеты были куплены на ярмарке "Сурмалу". Они либо поступили в Армению контрабандным путем, либо попали 25- или 50-килограммовой партией, не облагаемой таможенной пошлиной", — сказал Аветисян.
"Подозрительные конфеты" были конфискованы, теперь армянская госслужба безопасности пищевых продуктов выясняет их происхождение.
Подобные случаи происходили в Армении не раз. В 2017 году на рынках Еревана были зафиксированы случаи продажи яблок, выращенных в Губинском районе Азербайджана.