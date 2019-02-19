Медицинская помощь для тысяч азербайджанцев от Azercell

Среди них можно отметить такие проекты, как «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника».

Компания Azercell, лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, в своей деятельности уделяет особое место социальным проектам, направленным на улучшение качества жизни людей.

На протяжении всей своей деятельности эти мобильные клиники посетили не только Баку, но и регионы, где обеспечили обследование и лечение детей, лишенных родительской опеки, пожилых, малообеспеченных семей и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в 2018 году услугами «Мобильной стоматологической клиники» в Баку и на Апшероне воспользовались 628 детей. Также за восемь лет своей деятельности клинике удалось обеспечить более 5 000 человек медицинской помощью.

«Мобильная глазная клиника», которая начала функционировать в Международный день защиты детей - 1 июня 2011 года, оказала медицинскую помощь почти 7 500 человек.

Следует отметить, что обследование и лечение в рамках этих проектов проводится Общественным объединением Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi при поддержке Azercell.