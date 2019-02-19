Партия Иванишвили теряет большинство в парламенте?

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта», которая имеет в парламенте страны 115 мандатов, в случае выхода еще одного ее депутата из фракции потеряет конституционное большинство. Согласно действующему законодательству, для внесения поправок в Основной закон страны необходимо иметь поддержку 3/4 голосов, пишет «Эхо Кавказа».

Следом за депутатами Экой Беселия и Леваном Гогичаишвили сделать заявления о выходе из большинства готовятся Гедеван Попхадзе и Бека Нацвлишвили. В результате их выхода в «Грузинской мечте» останется 111 депутатов, чего недостаточно для сохранения большинства в 150-местном парламенте, передает агентство IPN.

Парламентское большинство, возможно, покинет и депутат Нукри Кантария. На вопрос, не ожидается ли с его стороны выход из партии и создание фракции вместе с Беселия, парламентарий ответил: «Не исключено».