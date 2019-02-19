Казанский театр уволил певца Бадаляна из-за «низкого роста»

«В прокуратуру Татарстана поступило обращение от Хачатура Бадаляна. Он просит проверить нарушения его трудовых прав после расторжения контракта с агентством «Премьер» на участие Бадаляна в Шаляпинском фестивале в качестве солиста оперы по причине низкого роста», - уточнили в прокуратуре Татарстана.

Контракт с арт-агентством «Премьер» на выступления Бадаляна был заключен на две оперы и два гала-концерта в рамках Международного оперного фестиваля имени Ф.И. Шаляпина. Когда Бадалян за день до первой оперы прибыл в Казань, оказалось, что приготовленные для него костюмы слишком велики ему.

Бадалян выступил в костюмах не по размеру, но через четыре дня агентство получило сообщение из казанской оперы о том, что театр отменяет выступления певца и желает расторгнуть госконтракт. Все переговоры велись с кастинг-директором, директор театра от комментариев отказался, пишет Интерфакс.

В связи с этим агентство «Премьер» обратилось в прокуратуру, подчеркнув, что объяснение расторжения контракта «причиной низкого роста» (рост Бадаляна - 170 сантиметров), о котором казанская опера знала изначально, не соответствует профессиональным критериям оценки работы оперных певцов, а также нарушает нормы морали, влечет репутационные риски и наносит психологическую травму артисту.