Ильхам Алиев утвердил Конвенцию о правовом статусе Каспия

Кроме этого, Ильхам Алиев утвердил соглашения "О сотрудничестве в транспортной сфере между прикаспийскими государствами", "О предотвращении инцидентов на Каспии", "О торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об утверждении Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщает официальный сайт главы государства.

Напомним, Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией. Она регулирует права и обязательства сторон в отношении использования ресурсов Каспийского моря – его воды, дна, недр и воздушного пространства.

Согласно документу, акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Стороны устанавливают территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий. При этом внешняя граница территориальных вод получает статус государственной. К территориальным водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел.

12 февраля Конвенция была единогласно ратифицирована Милли Меджлисом Азербайджана.