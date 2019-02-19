Французские военные ликвидировали «голову и финансиста» «Аль-Каиды»

В Мали (Западная Африка) французскими военными ликвидирован один из руководителей террористической сети «Аль-Каида» Яхья Абу Аль-Хамам, а также десять других террористов, продвигавшихся в составе автоколонны к северу от города Тимбукту в центральной части страны, сообщает минобороны Франции, пишет Дойче велле.

Согласно информации, в операции участвовали служащие французских ВВС и наземных подразделений, были также задействованы военные вертолеты и беспилотники.