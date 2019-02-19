Французские военные ликвидировали «голову и финансиста» «Аль-Каиды»
В Мали (Западная Африка) французскими военными ликвидирован один из руководителей террористической сети «Аль-Каида» Яхья Абу Аль-Хамам, а также десять других террористов, продвигавшихся в составе автоколонны к северу от города Тимбукту в центральной части страны, сообщает минобороны Франции, пишет Дойче велле.
Согласно информации, в операции участвовали служащие французских ВВС и наземных подразделений, были также задействованы военные вертолеты и беспилотники.
Алжирский террорист Яхья Абу Аль-Хамам считается ответственным за похищения и убийства граждан западных стран на севере и западе Африки, в том числе гражданина США в 2009 году. В том же году Аль-Хамам участвовал в нападении на посольство Франции в Мавритании, говорится в заявлении французского военного ведомства.
Французское министерство назвало его «головой и финансистом» целого ряда атак. По его данным, Аль-Хамам руководил группировкой Emirat Sahara в составе «Аль-Каиды», а также являлся заместителем главаря исламистской группировки туарегов Ияда аг-Гали.