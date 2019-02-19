Военные Венесуэлы открыли огонь по группе гражданских лиц, пытавшихся сохранить открытым участок южной границы с Бразилией для доставки гуманитарной помощи. Это привело к гибели двух человек и к ранению еще нескольких, передает The Washington Post.

Как отмечает издание, военный конвой прибыл к контрольно-пропускному пункту в деревне Кумаракапаи, после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть границу Венесуэлы с Бразилией.