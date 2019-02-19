Военные Мадуро открыли огонь по оппозиционерам у бразильской границы Есть жертвы
Военные Венесуэлы открыли огонь по группе гражданских лиц, пытавшихся сохранить открытым участок южной границы с Бразилией для доставки гуманитарной помощи. Это привело к гибели двух человек и к ранению еще нескольких, передает The Washington Post.
Как отмечает издание, военный конвой прибыл к контрольно-пропускному пункту в деревне Кумаракапаи, после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть границу Венесуэлы с Бразилией.
Когда добровольцы выстроились перед военными машинами, солдаты начали стрелять из автоматов, ранив по меньшей мере 12 человек, четверо получили тяжелые ранения. 42-летняя женщина была убита. Позже СМИ сообщили о гибели еще одного человека.
Также сообщается, что после стрельбы десятки людей вышли на улицы, поддержав поступление гуманитарной помощи и осудив действия военных.
Активисты принадлежали к коренному племени пемонов, которое присоединилось к оппозиции Венесуэлы, возглавляемой Хуаном Гуайдо.